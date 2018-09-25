МИД РФ напомнил Киеву о последствиях пересмотра договора по Азовскому морю

Украина может пересмотреть договор с Россией по Азовскому морю. Но в случае, если Киев решит выйти из этого договора, последствия такого решения будут для «незалежной» весьма ощутимыми, заявили в МИД РФ.

«Любой договор содержит статьи, которые позволяют одной из договаривающихся сторон выходить из этого договора. Поэтому, если они примут такое решение, это их дело. Но это, естественно, повлечет за собой определенные последствия для Украины и России», - заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.

Например, в российско-украинском договоре о совместном использовании Азовского моря есть статья о том, что иностранные военные суда получают право входить в Азовское море исключительно с согласия обеих сторон. То есть, никакие иностранные военные корабли не смогут войти в акваторию Азовского моря в случае отсутствия согласия России, сообщает РИА Новости.