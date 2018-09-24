Волкер признал бессилие США перед позицией РФ по Украине

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что действия США не смогли заставить РФ изменить позицию по поводу Украины. Об этом он заявил, выступая на Форуме Центра анализа европейской политики.

По его словам, "Россия все еще верит, что получает выгоду от своего присутствия там", сообщает РИА Новости. Волкер высказал мнение, что Россия не добилась своих стратегических целей и должна выйти из борьбы, но пока к этому не готова.