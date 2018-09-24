Видео: ФСБ поймала шпиона СБУ в Краснодарском крае

В ходе работы по борьбе с нелегальной миграцией внимание сотрудников краевого ФСБ привлек гражданин Украины Сергей Стефаненко. На Кубань он якобы приехал на заработки, но выяснилось, что он является агентом СБУ.

У Стефаненко было задание собирать сведения о военных объектах на Кубани, о передвижении военной техники и кадровом составе.

Сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Стефаненко был выдворен за пределы России.