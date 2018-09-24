Работа проведена: есть ли эффект?
24 сентября 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
По поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями ЗСК провел серию отчетных расширенных собраний Советов молодых депутатов городов и районов. Цель – контроль эффективности деятельности молодых депутатов на местах.
Проведено пять отчетных собраний в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Успенском и Новокубанском районах. Участие в них принял председатель профильного комитета ЗСК, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов, руководство районов, молодые депутаты.
Речь шла об деятельности молодых депутатов в нормотворческой работе, их взаимодействии с исполнительной властью и комитетами ЗСК, а также о наиболее значимых мероприятиях, инициаторами, организаторами и непосредственными участниками которых они стали.
Большое внимание уделялось вопросу повышения компетентности молодых парламентариев. Говорилось и о необходимости активизировать их работу.
Подводя итоги серии собраний, Александр Поголов отметил несомненные позитивные изменения в деятельности молодых депутатов, пожелал им не останавливаться на достигнутом, призвал их принять активное участие в конкурсе «Лидеры Кубани».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес