Работа проведена: есть ли эффект?

По поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями ЗСК провел серию отчетных расширенных собраний Советов молодых депутатов городов и районов. Цель – контроль эффективности деятельности молодых депутатов на местах.

Проведено пять отчетных собраний в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Успенском и Новокубанском районах. Участие в них принял председатель профильного комитета ЗСК, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов, руководство районов, молодые депутаты.

Речь шла об деятельности молодых депутатов в нормотворческой работе, их взаимодействии с исполнительной властью и комитетами ЗСК, а также о наиболее значимых мероприятиях, инициаторами, организаторами и непосредственными участниками которых они стали.

Большое внимание уделялось вопросу повышения компетентности молодых парламентариев. Говорилось и о необходимости активизировать их работу.

Подводя итоги серии собраний, Александр Поголов отметил несомненные позитивные изменения в деятельности молодых депутатов, пожелал им не останавливаться на достигнутом, призвал их принять активное участие в конкурсе «Лидеры Кубани».