Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о планах

Владимир Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области. Новоизбранный глава региона рассказал о своих планах. После подведения итогов выборов, второй тур которых состоялся во Владимирской области в минувшие выходные, Сипягин устроил пресс-конференцию и пообещал журналистам ежеквартально отчитываться.

По словам Сипягина, команда у него уже сформирована, но имен он пока не назвал. Сипягин подчеркнул, что часть действующей команды Светланы Орловой сможет остаться работать под новым руководством, - передает телерадиокомпания "Губерния". Он уверен, что в его команде собираются профессионалы.

Переименовывать администрацию в правительство Сипягин не намерен, считает, что на это бюджетные деньги тратить нельзя.

Владимир Сипягин - представитель ЛДПР. Он получил 57,03% голосов избирателей. За действующего губернатора единоросса Светлану Орлову проголосовало 37,46% .

Представитель ЛДПР победил и в Хабаровском крае.