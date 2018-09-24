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Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о планах
24 сентября 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Сипягин победил на выборах губернатора Владимирской области. Новоизбранный глава региона рассказал о своих планах. После подведения итогов выборов, второй тур которых состоялся во Владимирской области в минувшие выходные, Сипягин устроил пресс-конференцию и пообещал журналистам ежеквартально отчитываться.
По словам Сипягина, команда у него уже сформирована, но имен он пока не назвал. Сипягин подчеркнул, что часть действующей команды Светланы Орловой сможет остаться работать под новым руководством, - передает телерадиокомпания "Губерния". Он уверен, что в его команде собираются профессионалы.
Переименовывать администрацию в правительство Сипягин не намерен, считает, что на это бюджетные деньги тратить нельзя.
Владимир Сипягин - представитель ЛДПР. Он получил 57,03% голосов избирателей. За действующего губернатора единоросса Светлану Орлову проголосовало 37,46% .
Представитель ЛДПР победил и в Хабаровском крае.
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