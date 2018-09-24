Путин и Асад обсудили соглашение по Идлибу в ходе телефонной беседы
24 сентября 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в понедельник в рамках телефонного разговора обсудил со своим сирийским коллегой Башаром Асадом соглашение по созданию в провинции Идлиб демилитаризованной зоны.
Глава САР также выразил соболезнования Путину и всему российскому народу в связи с крушением на сирийской территории самолета Ил-20. Кроме того, в ходе беседы политики обсудили все последние политические события и способы реализации соглашения по Идлибу, передает РИА "Новости".
Напомним, ранее Башар Асад направил Владимиру Путину телеграмму в связи с крушением Ил-20, в результате которого погибли пятнадцать российских военных.
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