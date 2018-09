Дональд Трамп провел встречу с Синдзо Абэ

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с японским премьер-министром Синдзо Абэ накануне вечером была запланирована встреча по вопросам обороны и торговли. Об этом он написал в Twitter.

Встреча должна была состояться в воскресенье вечером по местному времени - сразу по прибытии в Нью-Йорк, где в понедельник начинается Генассамблея ООН, написал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что США сделали очень многое, чтобы оказать помощь Японии, а потому «хотели бы видеть более равные отношения» и «все должно сработать».

Позднее в его же Twitter появилась запись о том, что японский премьер-министр поднимается в Трамп-тауэр. Глава США отметил, что Абэ одержал внушительную победу в Японии, и Трамп планирует поздравить его от имени всего американского народа.

Напомним, на прошлой неделе Синдзо Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, сохранив за собой и пост главы правительства.

Going to New York. Will be with Prime Minister Abe of Japan tonight, talking Military and Trade. We have done much to help Japan, would like to see more of a reciprocal relationship. It will all work out!