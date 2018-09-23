Пушков сообщил о поводе для нового Майдана на Украине
23 сентября 2018, 23:22 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал данные о том, что только 5% украинцев хотят видеть Петра Порошенко президентом Незалежной.
В своем микроблоге в соцсети Twitter сенатор РФ опубликовал пост, в котором пояснил, каким образом, по его мнению, Порошенко добился такого отнюдь не ободряющего результата.
Политика Петра Порошенко, направленная на русофобию и военные действия в Донбассе, а также разрыв всех возможных связей с Российской Федерацией стали тому виной.
По словам Пушкова, с таким рейтингом победа на выборах действующему президенту Украины "грозит" лишь в случае массовых фальсификаций, которые, в свою очередь, станут поводом для нового Майдана.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что, по данным опроса, проведенного одним из украинских телеканалов, большинство граждан Украины хотели бы видеть "у руля" своей страны другого президента.
Ставка Порошенко на русофобию, войну в Донбассе, разрыв договора о дружбе и всех связей с Россией оказалась бита: лишь 5% украинцев хотят видеть его президентом. Выиграть выборы при таком рейтинге ему может помочь только массовая фальсификация. А это повод для нового майдана.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 сентября 2018 г.
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