Пушков сообщил о поводе для нового Майдана на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал данные о том, что только 5% украинцев хотят видеть Петра Порошенко президентом Незалежной.

В своем микроблоге в соцсети Twitter сенатор РФ опубликовал пост, в котором пояснил, каким образом, по его мнению, Порошенко добился такого отнюдь не ободряющего результата.

Политика Петра Порошенко, направленная на русофобию и военные действия в Донбассе, а также разрыв всех возможных связей с Российской Федерацией стали тому виной.

По словам Пушкова, с таким рейтингом победа на выборах действующему президенту Украины "грозит" лишь в случае массовых фальсификаций, которые, в свою очередь, станут поводом для нового Майдана.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что, по данным опроса, проведенного одним из украинских телеканалов, большинство граждан Украины хотели бы видеть "у руля" своей страны другого президента.