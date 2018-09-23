Штабы Шпорта и Фургала заявили о нарушениях на выборах главы Хабаровского края

Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от "Единой России" заявили о нарушениях в ходе выборов. Сегодня в регионе проходит второй тур выборов. Выборы губернаторов проходят сегодня в Хабаровском крае и Владимирской области

Представители кандидатов Фургала и Шпорта рассказали, что в связи с нарушениями юристы из штаба кандидата от ЛДПР уже оформили и подали 10 жалоб, от кандидата - единоросса - 19 жалоб на нарушения на выборах главы края.

Ранее избирком края заявил о жалобах на незаконную агитацию в пользу Фургала в "день тишины".

В Хабаровском крае сегодня голосование идет активнее, чем 9 сентября. По данным краевого избиркома, почти 35% избирателей к 15.00 (время местнон) проголосовали во втором туре выборов главы региона. Это на восемь процентов больше, чем в первом туре, - сообщает РИА Новости.