Штабы Шпорта и Фургала заявили о нарушениях на выборах главы Хабаровского края
23 сентября 2018, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от "Единой России" заявили о нарушениях в ходе выборов. Сегодня в регионе проходит второй тур выборов.
Представители кандидатов Фургала и Шпорта рассказали, что в связи с нарушениями юристы из штаба кандидата от ЛДПР уже оформили и подали 10 жалоб, от кандидата - единоросса - 19 жалоб на нарушения на выборах главы края.
Ранее избирком края заявил о жалобах на незаконную агитацию в пользу Фургала в "день тишины".
В Хабаровском крае сегодня голосование идет активнее, чем 9 сентября. По данным краевого избиркома, почти 35% избирателей к 15.00 (время местнон) проголосовали во втором туре выборов главы региона. Это на восемь процентов больше, чем в первом туре, - сообщает РИА Новости.
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