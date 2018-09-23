Выборы губернаторов проходят сегодня в Хабаровском крае и Владимирской области. Как и в других российских регионах, губернаторские выборы в этих регионах начались 9 сентября. Сегодня - второй тур. Памфилова предложила сняться с выборов главы Приморья Ищенко и Тарасенко

В Хабаровском крае избиратели уже голосуют. В этом регионе во второй тур выборов вышли действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. По итогам голосования 9 сентября они набрали 35,62% и 35,81% соответственно.

Во Владимирской области действующий губернатор-единоросс Светлана Орлова набрала 36,42% голосов, ее соперник кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин - 31,36%.

Сегодня в Хабаровском крае голосование идет активнее, чем 9 сентября.По данным краевого избиркома, 20% избирателей проголосовали к полудню воскресенья. В Хабаровском крае открыты 785 избирательных участков. Кандидаты в губернаторы уже проголосовали.

Второй тур голосования на выборах главы региона состоится в Приморском крае.