Китай отзывает главу ВМС из США
22 сентября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Руководство Китая решило отозвать принимающего участие в 23-м международном симпозиуме военно-морских сил и планировавшего совершить визит в Соединенные Штаты командующего ВМС НОАК Шэнь Цзиньлуна.
Также в Пекине сообщили об отмене второй встречи представителей штабов двух стран в рамках межармейского диалога. Она должна была пройти в столице Китая 25–27 сентября.
Такие действия связаны с санкциями, введенными американской стороной в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Россией.
Ранее МИД Китая вызвал посла США Терри Бранстеда. Госдеп эту информацию подтвердил, но отказался приводить подробности встречи.
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