Китай отзывает главу ВМС из США

Руководство Китая решило отозвать принимающего участие в 23-м международном симпозиуме военно-морских сил и планировавшего совершить визит в Соединенные Штаты командующего ВМС НОАК Шэнь Цзиньлуна. США ввели санкции против Китая

Также в Пекине сообщили об отмене второй встречи представителей штабов двух стран в рамках межармейского диалога. Она должна была пройти в столице Китая 25–​27 сентября.

Такие действия связаны с санкциями, введенными американской стороной в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Россией.

Ранее МИД Китая вызвал посла США Терри Бранстеда. Госдеп эту информацию подтвердил, но отказался приводить подробности встречи.