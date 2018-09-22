В Госдуме оценили "тайный план" Климкина по Донбассу
22 сентября 2018, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал план Киева по восстановлению мира в Донбассе. Он считает ввод какой-то администрации абсурдом.
На Украине все решают некие посольства, а не украинское руководство, и уже ясно, к чему это привело, сказал Чепа в беседе с RT, не называя никого конкретно. Интересы украинцев при этом никого не интересуют.
Политик отметил, что не надо забывать о позиции Москвы по расположению миротворческих сил ООН в этом регионе. "Мы неоднократно заявляли, что миротворцы должны действовать только на линии соприкосновения сторон", - подчеркнул Чепа. Другие их функции, как "новых полицейских сил в регионе",он не понимает.
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