«Роскосмос» прокомментировал сообщения о выходе из проекта окололунной станции‍

Глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко прокомментировал сообщения о выходе России из лунного проекта, разъяснив слова главы российского космического ведомства Дмитрия Рогозина. Рогозин: Россия не будет участвовать в лунном проекте с США

По его словам, российская сторона не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. При этом он подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры.

"Мы за кооперацию и сотрудничество в равных, партнерских проектах", – отметил он ТАСС, уточнив, что речь идет как о проекте Deep Space Gateway, или The Gateway, так и о других.

Напомним, ранее некоторые СМИ интерпретировали слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о создании собственного лунного проекта, как безоговорочный отказ от участия в инициативе.