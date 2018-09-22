Рогозин: Россия не будет участвовать в лунном проекте с США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не станет принимать участие в совместном с США проекте окололунной станции The Gateway на тех условиях, которые предлагают американцы.

По его словам, российская сторона может предложить собственный проект создания окололунной станции. Кроме того, не исключено, что он будет международным, пишет РИА Новости.

Альтернативный проект Россия сможет реализовывать либо самостоятельно, либо с дружественными странами БРИКС. По словам Рогозина, пока это - предмет переговоров.

"На Байконуре у нас запланированы переговоры с главой NASA и там будем обсуждать как будущее Международной космической станции, так и другие проекты", - сказал глава космического ведомства.

Причиной отказа от участия в лунной программе The Gateway стал тот факт, что Российская Федерация, по словам Рогозина, не может себе позволить участвовать в проекте на второстепенных ролях.