Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были хотя и тяжелыми, но результативными. Они длились более 6 часов.

Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным политическое взаимодействие и тму Украины. Также страны договорились за неделю разработать баланс взаимных поставок продукции сельского хозяйства, сообщает БЕЛТА. Президенты определились с вопросом пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран и разобрались с квотами для белорусских автомобильных перевозчиков.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла накануне в Сочи.