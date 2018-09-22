В пресс-службе главы Хакасии опровергли информацию о его уходе в отставку

Утром в субботу, 22 сентября, в пресс-службе главы Хакасии Виктора Зимина опровергли информацию о том, что политик уходит в отставку. Ранее сегодня соответствующие сообщения появились в СМИ.

Начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина подчеркнула, что Виктор Зимин в своем обращении к жителям Хакасии говорил о своем отказе от участия во втором туре выборов. Как уточняет ТАСС , ни о какой отставке речи не идет, а Виктор Михайлович по-прежнему является главой региона.