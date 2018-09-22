Глава Хакасии объявил о своем уходе в отставку
22 сентября 2018, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 22 сентября, глава Хакасии Виктор Зимин объявил о своем уходе в отставку. Политик в обращении к жителям региона заявил, что в последнее время работал под сильнейшим давлением.
По словам Зимина, на руководство Хакасии были обрушены мощные потоки критики. Он отметил, что оказался в центре крупной информационной кампании, целью которой являлась смена власти в республике.
Виктор Зимин подчеркнул, что уходит в отставку, чтобы не допустить раскола в Хакасии и добавил, что никакие амбиции политиков не должны наносить ущерб народу, передает РИА "Новости".
Напомним, Зимин являлся главой Хакасии с 2009 года.
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