Пушков высказался о призыве Китая к США об отмене санкций

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в минувшую пятницу, 21 сентября, высказался о призыве Китая к властям Соединенных Штатов Америки об отмене санкций.

Сенатор убежден, что КНР не сможет добиться от США отмены ограничений из-за покупки китайской стороной российского оружия. По его мнению, Пекину придется искать более действенные методы, чем стандартные призывы.

На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков также отметил, что именно на Китае американская санкционная политика "сломает себе зубы". Кроме того, политик полагает, что Вашингтону будет довольно тяжело вводить санкции в будущем, поскольку очень многие страны мира хотят закупить у России ЗРК С-400.

Напомним, в минувший четверг власти США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу.