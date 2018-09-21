Памфилова предложила сняться с выборов главы Приморья Ищенко и Тарасенко

Выборы губернатора Приморского края вызвали широкий общественный резонанс. Новые выборы главы региона теперь будут в Приморье через три месяца. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Андрею Ищенко, выдвигавшемуся от КПРФ, и Андрею Тарасенко, выдвигавшемуся от "Единой России", сняться с выборов. Памфилова исключила возможность третьего тура выборов в Приморье

По рекомендации ЦИК краевая избирательная комиссия отменила результаты голосования.

Напомним, Тарасенко и Ищенко вышли во второй тур. В ходе голосования со значительным отрывом лидировал коммунист. Но после подсчета 99% протоколов действующий глава региона Тарасенко вырвался вперед. Результаты голосования на 13 избирательных участках Владивостока так и не были загружены в систему ГАС «Выборы» из-за попыток МЧС и полиции эвакуировать сотрудников территориальной комиссии Советского района, - сообщает РБК.

Как объяснила Памфилова отменить итоги второго тура ЦИК рекомендовал из-за того, что «просто пересчитать» голоса, как это делают обычно, в текущей ситуации «было невозможно».