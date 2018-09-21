В Донецкой области хотят лишить русский язык особого статуса

Подконтрольная Киеву прокуратура Донецкой области требует отменить решение областного совета о региональном статусе русского языка, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

В августе 2012 года Донецкий областной совет принял решение придать русскому языку статус регионального. В феврале 2018 года украинский Конституционный суд посчитал противоречащим конституции этот закон об основах языковой политики.

Так как Донецким областным советом не былы приняты какие-либо меры по отмене принятого ранее решения, отмечают в прокуратуре, в Донецкий окружной административный суд направлен иск о признании указанного решения противоправным и недействительным, сообщает РИА Новости.