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СКР объявил в розыск россиян из "Правого сектора"
21 сентября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Главное следственное управление СК России объявило в розыск граждан РФ братьев Руслана и Марлена Мисиратовых, причастных к деятельности украинской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда РФ на российской территории.
По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу братьев Мисиратовых. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Оба обвиняемых объявлены в международный розыск.
Как установило следствие, в 2015-2017 годах братья Мисиратовы, занимая должности командиров боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», принимали активное участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в публичной антироссийской акции «Правого сектора», проходившей в Херсонской области Украины, направленной на блокаду поставок продовольствия, сырья и иных товаров на территорию Крыма и в Севастополь.
Сообщение официального представителя СК России Светланы Петренко опубликовано на сайте ведомства.
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