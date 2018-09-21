Политолог объяснил планы США в Сербии

Правительственное американское агентство по международному развитию собирается специально запустить в Сербии в конце 2018 года новый проект, который связан с работой со СМИ. Планируется научить сербов разбираться в медиапространстве, передает RT.

Так, насчет этого вопроса высказался профессор политологии Балтийского центра социальных исследований Олег Андреев. Он сомневается насчет того, что США выделят большой бюджет на эту операцию. Также эксперт подчеркнул, что отношения Сербии с Россией могут пострадать. Об этом сообщает НСН.

«Это, возможно, скажется на отношениях Сербии и России. Но чересчур волноваться не нужно, я думаю, что бюджет на Сербию американцы выделят маленький. Такое уже было в истории. Американцы их сначала разбомбили, а потом подкинули деньжат. Хотели повлиять на СМИ, чтобы сербы встали на их сторону. Сербы с удовольствием пойдут на это сотрудничество, а их в то время будут окучивать», - рассказал эксперт.