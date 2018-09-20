Собянин объявил о кадровых перестановках в правительстве Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о кадровых перестановках в московском правительстве. Собянин в четверг, 20 сентября, уволил с занимаемой должности должности заместителя мэра российской столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Теперь социальными вопросами Москвы займется Анастасия Ракова, которая с 2010 года курировала внутреннюю политику города в статусе вице-мэра и главы аппарата правительства.

Леонид Печатников - заслуженный врач России - переходит на другую работу, на какую - не уточняется.

Напомним, Печатников пришел в мэрию в 2010 году с должности главврача Европейского медицинского центра. Сначала он возглавил департамент здравоохранения, а с 2012 года стал вице-мэром по вопросам социального развития.