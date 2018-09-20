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Российским пранкерам въезд на Украину запрещен
20 сентября 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Въезд на территорию Украины сроком на три года запрещен российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, которые более известны под псевдонимами Вован и Лескус. Такое постановление вынесла СБУ.
Решение было принято в июле этого года.
Напомним, этим летом Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу cлужбы безопасности Украины Василия Грицака, представившись журналистом Аркадием Бабченко.
В сентябре Владимир Кузнецов (Вован), прославившийся телефонными розыгрышами известных людей вместе со своим напарником Алексеем Столяровым (Лексус), рассказал о звонке Степану Полтораку.
Российские пранкеры и ранее неоднократно разыгрывали украинских политиков. В числе их жертв - президент страны Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.
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