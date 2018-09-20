Милош Земан заявил об угрозе нового мирового экономического кризиса
20 сентября 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Чехии Милош Земан в Берлине на встрече с немецкими промышленниками и банкирами заявил о возможности грядущего мирового экономического кризиса и пояснил, чем он будет вызван.
Такие опасения у Земана потому, что "любой мировой экономический кризис бывает вызван глупостью политиков и глупостью банкиров". Как отметил лидер Чехии, любой учебник об экономике начинается с совета избегать протекционизма, санкций и пошлин.
Ранее Милош Земан предложил Совету Европейского союза снять санкции с РФ. По словам Земана, "эти наказания" не являются полезными ни для России, ни для стран, принявших санкции.
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