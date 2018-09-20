Пушков прокомментировал обещание Порошенко убрать из Крыма Черноморский флот

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что украинский лидер Петр Порошенко далек от реальности, если надеется убрать из Крыма Черноморский флот.

"Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота", — написал Пушков в Twitter.

Петр Порошенко заявил, что в Севастополе не будет базы Черноморского флота ВМФ РФ, как только Киев вернет Крым себе обратно. Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине.