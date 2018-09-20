Матвиенко заявила о зреющем у России решении выйти из Совета Европы

Валентина Матвиенко в беседе с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России назревает желание выйти из Совета Европы. Переговоры идут четыре года, однако так и не сдвинулись с мертвой точки. МИД РФ выступил с заявлением по ситуации в ПАСЕ

"Мы устали быть мальчиками и девочками для битья", - отметила Матвиенко. Если Совету Европы не особо важно участие Российской Федерации, значит так тому и быть.

Напомним, РФ была лишена права голоса и возможности работать в руководящих органах ПАСЕ и участвовать в миссиях наблюдателей в 2014 году. Это было связано с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. Россия заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.





