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Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть
20 сентября 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп потребовал от участников Организации стран - экспортёров нефти (ОПЕК) принять меры по снижению цен на нефть. Об этом глава Белого дома написал сегодня в Twitter.
Как отметил Трамп, страны Ближнего Востока, находящиеся под защитой США, долго не в состоянии находиться в безопасности без Штатов и при этом все повышают и повышают цены на нефть. Он призвал "монопольную организацию ОПЕК" снизить стоимость сейчас же.
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