Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть

Американский лидер Дональд Трамп потребовал от участников Организации стран - экспортёров нефти (ОПЕК) принять меры по снижению цен на нефть. Об этом глава Белого дома написал сегодня в Twitter. Появились данные о разработке экономического «супероружия» США против Москвы

Как отметил Трамп, страны Ближнего Востока, находящиеся под защитой США, долго не в состоянии находиться в безопасности без Штатов и при этом все повышают и повышают цены на нефть. Он призвал "монопольную организацию ОПЕК" снизить стоимость сейчас же.