Трамп назвал «худшую ошибку» во всей истории США
20 сентября 2018, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп назвал худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, совершил ее никто иной как его предшественник - экс-президент Джордж Буш-младший.
«Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны - это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем», - сказал Трамп в интервью одному из американских изданий.
По его словам, Барак Обама также ошибся, когда принял решение войска с Ближнего Востока вывести. Однако Трамп подчеркнул, что «появиться там» уже было «самой большой» ошибкой.
Глава Белого дома пояснил, что введение американских солдат стоило США 7 триллионов долларов, а обе стороны конфликта потеряли миллионы жизней, пишет Газета.ru.
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