Трамп назвал «худшую ошибку» во всей истории США

Президент США Дональд Трамп назвал худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, совершил ее никто иной как его предшественник - экс-президент Джордж Буш-младший.

«Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны - это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем», - сказал Трамп в интервью одному из американских изданий.

По его словам, Барак Обама также ошибся, когда принял решение войска с Ближнего Востока вывести. Однако Трамп подчеркнул, что «появиться там» уже было «самой большой» ошибкой.

Глава Белого дома пояснил, что введение американских солдат стоило США 7 триллионов долларов, а обе стороны конфликта потеряли миллионы жизней, пишет Газета.ru.