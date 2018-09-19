Онищенко посоветовал львовским депутатам запретить думать на русском

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко предложил депутатам во Львове запретить не только публично использовать "русскоязычный культурный продукт", но и думать по-русски.

Как сказал РИА Новости Онищенко, львовские депутаты занимаются не улучшением экономических условий, обеспечением работой людей, а "изгаляются". И дал совет еще запретить думать на русском.

Львовский облсовет ввел мораторий на публичное использование на территории области "русскоязычного культурного продукта" в любых формах (например, фильмов, песен, концертов, книг, театральных и прочих постановок). В регионе будет создана рабочая группа для проведения разъяснительных бесед о запрете с населением и юридическими лицами.