Песков: крушение Ил‐20 в Сирии не повлияет на договор по Идлибу

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что инцидент со сбитым в Сирии Ил-20 не повлияет на достигнутые соглашения Москвы и Анкары относительно Идлиба. Путин выразил соболезнования близким погибших при крушении Ил-20 в Сирии

Замруководителя администрации президента исключил возможность изменения заключенной ранее двусторонней договоренности о стабилизации обстановки в провинции Идлиб на северо-западе САР.

По его словам, это важная, и даже "прорывная" договоренность. Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что она является судьбоносной с точки зрения будущего сирийского государства.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что работа по меморандуму о стабилизации обстановки в Идлибе по-прежнему будет вестись, в том числе, и с сирийскими коллегами.