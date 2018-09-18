В Кремле сообщили, что Путин уже сегодня может созвониться с Нетаньяху
18 сентября 2018, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во вторник, 18 сентября что Владимир Путин уже сегодня созвонится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам официального представителя Кремля, разговор российского лидера с израильским премьером запланирован.
Предположительно, скорее всего, Путин и Нетаньяху обсудят инцидент с самолетом Ил-20 ВКС России в Сирии.
После переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в ходе пресс-конференции Владимир Путин затронул тему гибели Ил-20. По его словам, гибель российского самолета в Сирии была скорее случайной.
Президент России выразил соболезнования родным погибших военных. "Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда. Беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей", - сказал Путин.
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