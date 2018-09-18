В ЕР прокомментировали отмену итогов голосования на 13 участках во Владивостоке

Во Владивостоке на 13 участках в Советском районе столицы Приморья отменены результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края. Избирательный штаб действующего главы региона единоросса Андрея Тарасенко на выборах губернатора не станет подавать протест против отмены итогов голосования. Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию выборов главы Приморья

Доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев сегодня подтвердил, что по итогам голосования по 13 избирательным участкам в Советском районе Владивостока результаты отменены. Представители кандидата от "Единой России" восприняли эту информацию нормально. "Если ситуация спорная, не доказательная ни в одну, ни в другую сторону, безусловно, необходимо отменять", - цитирует ТАСС Хрущева.

Он уверен, что избирательная комиссия приняла правильное и важное решение. Команда Тарасенко за справедливое решение.

Скандал на выборах в Приморском крае разгорелся после того, как на финальном этапе подсчета голосов резко сменился лидер.

После обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов Андрей Ищенко получал 51,61% голосов избирателей, но при обработке 99,03% бюллетеней единоросс Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента на 0,5%, набрав 49,02%.

Коммунист Ищенко объявил бессрочную голодовку.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту РФ Владимиру Путину и призвал вмешаться в ситуацию вокруг выборов губернатора Приморского края. Зюганов назвал происходящее в Приморье криминальным беспределом.