В Пхеньяне завершился первый день переговоров лидеров КНДР и Республики Корея
18 сентября 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Пхеньяне завершился первый день официальных переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и главы Республики Корея Мун Чжэ Ина. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщили в пресс-центре саммита в Сеуле.
Согласно последней информации журналистов, политики проводили переговоры с 15.45 до 17.45 по местному времени в здании ЦК Трудовой партии Кореи. Как уточняет РИА "Новости", Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин намерены продолжить беседу в грядущую среду, 19 сентября.
Ранее сегодня стало известно, что лидер Южной Кореи прибыл в Пхеньян. В аэропорту политика лично встречал его северокорейский коллега. Затем они вместе выехали в резиденцию, расположенную в столице КНДР, в открытом лимузине.
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