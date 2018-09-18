В Пхеньяне завершился первый день переговоров лидеров КНДР и Республики Корея

В Пхеньяне завершился первый день официальных переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и главы Республики Корея Мун Чжэ Ина. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщили в пресс-центре саммита в Сеуле.

Согласно последней информации журналистов, политики проводили переговоры с 15.45 до 17.45 по местному времени в здании ЦК Трудовой партии Кореи. Как уточняет РИА "Новости", Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин намерены продолжить беседу в грядущую среду, 19 сентября.

Ранее сегодня стало известно, что лидер Южной Кореи прибыл в Пхеньян. В аэропорту политика лично встречал его северокорейский коллега. Затем они вместе выехали в резиденцию, расположенную в столице КНДР, в открытом лимузине.