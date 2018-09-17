Глава военной разведки США назвал встречу Путина и Эрдогана обнадеживающей
17 сентября 2018, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
Встреча Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии, является обнадеживающей. Так считает начальник Разведывательного управления минобороны США Роберт Эшли.
Глава американской разведки назвал сирийскую провинцию Идлиб «кипящим котлом», так как в этом регионе присутствует «около 20 разных групп и организаций». Эшли при этом подтвердил позицию Соединенных Штатов, заявив, что проведение военной операции в Идлибе в долгосрочной перспективе только бы ухудшило страдания мирных жителей.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что на переговорах с его коллегой президентом Турции Тайипом Эрдоганом им удалось выйти на серьезное и согласованное решение по Идлибу.
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