Встреча Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии, является обнадеживающей. Так считает начальник Разведывательного управления минобороны США Роберт Эшли. В Кремле назвали ситуацию в Идлибе острой

Глава американской разведки назвал сирийскую провинцию Идлиб «кипящим котлом», так как в этом регионе присутствует «около 20 разных групп и организаций». Эшли при этом подтвердил позицию Соединенных Штатов, заявив, что проведение военной операции в Идлибе в долгосрочной перспективе только бы ухудшило страдания мирных жителей.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что на переговорах с его коллегой президентом Турции Тайипом Эрдоганом им удалось выйти на серьезное и согласованное решение по Идлибу.