Американская торговая палата: компании США могут полностью уйти из России

Реальная угроза полного ухода американских компаний из РФ в случае введения новых санкций сохраняется и даже повышается. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Родзянко отметил в беседе с РИА Новости, что риски для зарубежных предприятий создают и ответные меры России. Он подчеркнул, что санкции де-факто делают невозможной работу в РФ, поскольку запрещают использовать банковские системы и железные дороги и покупать газ. В результате производство в России перестанет быть возможным.

В то же время глава AmCham подчеркнул, что даже в таком положении «бизнес продолжает работать и расти - и даже инвестировать».