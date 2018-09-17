Американская торговая палата: компании США могут полностью уйти из России
17 сентября 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Реальная угроза полного ухода американских компаний из РФ в случае введения новых санкций сохраняется и даже повышается. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Родзянко отметил в беседе с РИА Новости, что риски для зарубежных предприятий создают и ответные меры России. Он подчеркнул, что санкции де-факто делают невозможной работу в РФ, поскольку запрещают использовать банковские системы и железные дороги и покупать газ. В результате производство в России перестанет быть возможным.
В то же время глава AmCham подчеркнул, что даже в таком положении «бизнес продолжает работать и расти - и даже инвестировать».
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