США: сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына неверны
17 сентября 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Постоянное представительство США при ООН опровергло сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты якобы подозревают российские спецслужбы в причастности к отравлению Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Пресс-секретарь постпредства США Джон Дигори сообщил РИА Новости, что цитата Хейли была передана неверно. "Когда власти Северной Кореи убили Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического вещества VX, США выступили за то, чтобы ООН усилила контроль над передачей КНДР технологий по созданию биологического и химического оружия. Россия согласилась с нами на заседании Совбеза ООН, но снова заблокировала внесение изменений в санкционный список, которому уже 12 лет", – сказала постпред.
Ошибку в цитате Хейли допустило американское агентство Bloomberg. По всей видимости, после этого неверную цитату опубликовал ТАСС, передает "Взгляд".
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