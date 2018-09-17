США: сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына неверны

Постоянное представительство США при ООН опровергло сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты якобы подозревают российские спецслужбы в причастности к отравлению Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Пресс-секретарь постпредства США Джон Дигори сообщил РИА Новости, что цитата Хейли была передана неверно. "Когда власти Северной Кореи убили Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического вещества VX, США выступили за то, чтобы ООН усилила контроль над передачей КНДР технологий по созданию биологического и химического оружия. Россия согласилась с нами на заседании Совбеза ООН, но снова заблокировала внесение изменений в санкционный список, которому уже 12 лет", – сказала постпред.

Ошибку в цитате Хейли допустило американское агентство Bloomberg. По всей видимости, после этого неверную цитату опубликовал ТАСС, передает "Взгляд".