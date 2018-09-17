Владимир Путин сообщил о принятых решениях по Идлибу
17 сентября 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что на переговорах с его коллегой президентом Турции Тайипом Эрдоганом им удалось выйти на серьезное и согласованное решение по Идлибу.
В общей сложности беседа лидеров стран длилась более четырех часов. Она проходила в резиденции российского президента Бочаров ручей.
"Нам удалось выйти на серьезные решения, продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи.
Россия с Турцией решили создать вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией в Идлибе и сирийской правительственной армией демилитаризованную зону. Зону размером 15-20 километров будут контролировать силы подвижных патрульных групп турецких подразделений и подразделений военной полиции РФ.
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