Владимир Путин сообщил о принятых решениях по Идлибу

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что на переговорах с его коллегой президентом Турции Тайипом Эрдоганом им удалось выйти на серьезное и согласованное решение по Идлибу.

В общей сложности беседа лидеров стран длилась более четырех часов. Она проходила в резиденции российского президента Бочаров ручей.

"Нам удалось выйти на серьезные решения, продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи.

Россия с Турцией решили создать вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией в Идлибе и сирийской правительственной армией демилитаризованную зону. Зону размером 15-20 километров будут контролировать силы подвижных патрульных групп турецких подразделений и подразделений военной полиции РФ.