Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал данные Минобороны об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing над Донбассом. "Это новый экземпляр российской дезинформации", - сказал он. Перехваченная аудиозапись доказывает причастность Киева к крушению MH17

Министр сослался на расследование Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее опубликовала промежуточный доклад, в котором утверждается, что зенитная ракетная установка, выпустившая сбившую Boeing ракету, могла быть завезена из России, передает ТАСС.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий высказался о заявлении России насчет того, что ракета, сбившая в 2014 году малайзийский Boeing МН17 над Донбассом, принадлежала Украине. По словам политика, которые он произнес в рамках брифинга, подобное сообщение Минобороны РФ является "очередным информационным фейком".