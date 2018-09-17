Глава Минобороны Британии назвал "доказательства" РФ по MH17 дезинформацией
17 сентября 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал данные Минобороны об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing над Донбассом. "Это новый экземпляр российской дезинформации", - сказал он.
Министр сослался на расследование Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее опубликовала промежуточный доклад, в котором утверждается, что зенитная ракетная установка, выпустившая сбившую Boeing ракету, могла быть завезена из России, передает ТАСС.
Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий высказался о заявлении России насчет того, что ракета, сбившая в 2014 году малайзийский Boeing МН17 над Донбассом, принадлежала Украине. По словам политика, которые он произнес в рамках брифинга, подобное сообщение Минобороны РФ является "очередным информационным фейком".
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