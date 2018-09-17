Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию выборов главы Приморья

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту РФ Владимиру Путину и призвал вмешаться в ситуацию вокруг выборов губернатора Приморского края. Зюганов назвал происходящее в Приморье криминальным беспределом. Песков прокомментировал ход выборов губернатора Приморского края

В КПРФ уверены, что победу временно исполняющего обязанности Приморского губернатоа Андрея Тарасенко пытаются утвердить с помощью фальсификаций. "Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, члены ЦИК. Потому что тот исполняющий обязанности, который сидит в администрации Приморья, по сути дела, проводит уголовные выборы", - заявил Зюганов в Госдуме.

"Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру", - уверяет он.

ЦИК направит комиссию в Приморский край для сбора дополнительных фактов о возможных нарушениях, пообещала глава ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что губернаторские выборы в Приморском крае состоялись, но их результаты могут в итоге не признать.