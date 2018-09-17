Тимакова рассказала, как выбирали нового пресс-секретаря премьера Медведева

Наталья Тимакова подтвердила уход с должности пресс-секретаря председателя правительства. Тимакова работала с Дмитрием Медведевым с 2008 года, и теперь уходит на работу в банк. Она станет зампредом в ВЭБ.

По словам Натальи Тимаковой, она сдает дела бывшему заместителю главного редактора МИА "Россия сегодня" Олегу Осипову, - сообщает "Коммерсантъ".

Год назад она сказала Дмитрию Анатольевичу, что после завершения нового политического цикла — избрания президента и утверждения нового состава правительства — хотела бы сменить род деятельности и попробовать себя не на госслужбе. Премьеру предстояло подобрать нового пресс-секретаря.

Тимакова рассказала, что глава правительства сформировал определенные критерии, а потом они вместе — список кандидатов. Дмитрий Медведев с ними встретился и сделал выбор. Как полагает Тимакова, у Олега Осипова "есть все, чтобы стать равноценной заменой" ей.

Как рассказала Наталья Тимкова, Олег Осипов был корреспондентом кремлевского пула и когда она работала в кремлевской пресс-службе при Владимире Путине, и когда стала пресс-секретарем Дмитрия Медведева. Он ездил в командировки, общался с премьер-министром, брал интервью. "У них есть определенный личный контакт... У него есть управленческий опыт, что важно. Он приходит не просто на позицию пресс-секретаря, но и заместителя главы аппарата правительства, который будет курировать два департамента — референтуру и департамент пресс-службы и информации", - пояснила Наталья Тимакова.