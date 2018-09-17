Андрей Белоусов подстрахует Дмитрия Медведева?

Помощник президента России Андрей Белоусов может стать «вторым первым» заместителем премьера Дмитрия Медведева, отвечающим за развитие экономики. Об этом рассказал источник «Аргументов недели» в аппарате правительства.

«О назначении Андрея Рэмовича как противовеса Антону Силуанова в Белом Доме заговорили после его знаменитого письма на имя Путина (об изъятии части доходов у металлургов и нефтехимиков. Ред.). Как говорят, после отрицательного правительственного заключения на эту инициативу, Белоусов имел очень долгую беседу с президентом, в ходе которой доказал, что зачастую правительственные экономические решения продиктованы не интересами государства, а чисто лоббистскими отраслевыми структурами в своих интересах. И вроде бы получил приглашение вновь вернуться в правительство, но уже не в ранге министра, а первого вице, который непосредственно будет отвечать за развитие экономики», - говорит чиновник.

По его словам, «тогда колоссальная сфера обязанностей, которая замкнута сегодня на Силуанове, будет поделена. Финансы останутся за ним, а все полномочия в проведении экономической (в том числе и особенно, политики в сфере реального производства) будут закреплены за Белоусовым».

Источник, в этой ситуации не исключил и кадровую смену некоторых членов кабмина, в частности, министров Орешкина, Дитриха и Мантурова, отвечающих за эти направления развития страны.

«Правда, если Андрей Рэмович согласится на эту должность, то «разруливать» сложные служебные и личные взаимоотношения двух «первых вице» придется также самому Владимиру Путину», - подчеркнул чиновник.