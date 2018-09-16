Израиль хочет оставить противников без современного вооружения

Власти Израиля ищут способы лишить врагов еврейского государства возможности завладеть новейшими вооружениями, сказал израильский премьер Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров страны. Опубликована видеозапись перехвата ПВО Сирии ракет ВВС Израиля

"Наши красные линии обозначены резче, чем когда-либо, а наша решимость не допустить их нарушения сильна как никогда", — подчеркнул Нетаньяху, передает РИА Новости.

Это заявление Нетаньяху прозвучало через некоторое время после того, как власти Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля по району около международного аэропорта Дамаска. Сам Израиль эту информацию не подтвердил, но и не стал опровергать.