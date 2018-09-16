КНР подумывает отказаться от торговых переговоров с США

Пекин допускает отказ от участия в новом раунде торговых переговоров с США из-за угрозы Вашингтона ввести пошлины на дополнительные группы товаров из КНР. Раунд должен был состояться в Вашингтоне 27-28 сентября.

По данным The Wall Street Journal, в течение нескольких дней Белый дом планирует объявить тарифы на $200 млрд на целый ряд китайских товаров. Размер новых пошлин может составить 10%, а не 25%, как предполагалось ранее. Согласно информации, полученной от бывших и действующих должностных лиц Китая, возобновлять переговоры в условиях нагнетания давления со стороны американской администрации нецелесообразно.