СМИ: Спецслужбы Великобритании ищут еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Британские спецслужбы считают, что кроме Александра Петрова и Руслана Боширова в операции по отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери участвовали еще два человека.

Это могли быть куратор всего мероприятия (сотрудник посольства, какого именно - не указывается) и врач, сообщает The Mirror со ссылкой на собственные источники. Медик, возможно, контролировал ход «операции», чтобы исполнители не провалили ее, случайно сами отравившись.

Британские СМИ ранее описали развлечения россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отеле City Stay. Их запомнили постояльцы соседнего номера и узнали позже по фото.