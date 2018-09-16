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СМИ: Спецслужбы Великобритании ищут еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
16 сентября 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Британские спецслужбы считают, что кроме Александра Петрова и Руслана Боширова в операции по отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери участвовали еще два человека.
Это могли быть куратор всего мероприятия (сотрудник посольства, какого именно - не указывается) и врач, сообщает The Mirror со ссылкой на собственные источники. Медик, возможно, контролировал ход «операции», чтобы исполнители не провалили ее, случайно сами отравившись.
Британские СМИ ранее описали развлечения россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отеле City Stay. Их запомнили постояльцы соседнего номера и узнали позже по фото.
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