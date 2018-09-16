Дмитрий Песков прокомментировал переговоры о мирном договоре с Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о твердом намерении РФ продолжить переговоры с Японией на предмет заключения мирного договора между двумя государствами.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, Москва и Токио не отказываются от поиска консенсуса, несмотря на наличие у каждой из сторон "своих ограничителей".

Он отметил, что в подходах обеих стран существуют свои нюансы. Однако стратегически Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора.

Песков подчеркнул, что вопрос имеет особое значение для каждой из сторон. При этом обе они признают большой проблемой отсутствие договора о мире.

Как ранее сообщали АН, премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне озвучил условие, при соблюдении которого между Москвой и Токио может быть заключен мирный договор.