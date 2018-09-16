Дмитрий Песков прокомментировал переговоры о мирном договоре с Японией
16 сентября 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о твердом намерении РФ продолжить переговоры с Японией на предмет заключения мирного договора между двумя государствами.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, Москва и Токио не отказываются от поиска консенсуса, несмотря на наличие у каждой из сторон "своих ограничителей".
Он отметил, что в подходах обеих стран существуют свои нюансы. Однако стратегически Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора.
Песков подчеркнул, что вопрос имеет особое значение для каждой из сторон. При этом обе они признают большой проблемой отсутствие договора о мире.
Как ранее сообщали АН, премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне озвучил условие, при соблюдении которого между Москвой и Токио может быть заключен мирный договор.
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