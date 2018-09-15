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Климкин описал отношения Украины и России: «Это экзистенциальный конфликт»
15 сентября 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и РФ находятся в состоянии экзистенциального конфликта, в котором речь идет о том, «быть или не быть» Киеву.
Глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что Нет конфликтов, которые нельзя решить. Однако то, что происходит между гражданами Украины и россиянами - вопрос существования первых.
При этом, Климкин весьма неоднозначно пояснил, что «конфликт» между странами на текущий момент «абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое».
Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что Москва несет ответственность за то, что в Крыму заблокировано водоснабжение. Так как именно Россия «силой отрезала Крым от Украины».
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