Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и РФ находятся в состоянии экзистенциального конфликта, в котором речь идет о том, «быть или не быть» Киеву. Климкин заявил, что Украина никогда не возобновит поставки воды в Крым

Глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что Нет конфликтов, которые нельзя решить. Однако то, что происходит между гражданами Украины и россиянами - вопрос существования первых.

При этом, Климкин весьма неоднозначно пояснил, что «конфликт» между странами на текущий момент «абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое».

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что Москва несет ответственность за то, что в Крыму заблокировано водоснабжение. Так как именно Россия «силой отрезала Крым от Украины».