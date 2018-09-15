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МИД РФ ответил на требования США об инспекциях по химоружию
15 сентября 2018, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация не будет в одностороннем порядке выполнять нелегитимные требования Вашингтона по дополнительным инспекциям химических объектов, заявила Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ охарактеризовала требования США как нелегитимные, ультимативные и выходящие за рамки Конвенции по запрещению химического оружия.
По ее словам, подчиняться им Москва не собирается. Она добавила, что Россия уничтожила свои запасы химоружия в сентябре 2017 года «под строгим международным контролем».
Кроме того, Захарова порекомендовала Вашингтону выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия, пишет Газета.ru.
Ранее помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что американские власти могут отказаться вводить «жесткий пакет санкций» против РФ, если Москва пустит на химобъекты наблюдателей.
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