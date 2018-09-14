Сергей Лавров предостерег от силового сценария в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что реализации в Донбассе силового сценария нельзя допустить, поскольку это станет катастрофой для народа Украины.

Воевать со своими гражданами категорически нельзя, это подорвет государственность Украины, отметил он, передает РИА Новости.

Маас со своей стороны заявил, что Германия считает важной работу в рамках минского процесса по урегулированию ситуации на Украине, замены для него не существует.