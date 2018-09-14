Песков отверг принудительную конвертацию долларовых вкладов
14 сентября 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Песков ответил СМИ на вопрос о плане главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации в России. Возможность принудительного перевода валюты в национальную не рассматривается на уровне правительства.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня». По его словам, дедолларизация «обсуждается не только в Москве, но и во всем мире». Множество стран уже обсуждают возможность уменьшения количества валюты США при ведении взаимных расчетов, коммерческих, инвестиционных и торгово-экономических операций.
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